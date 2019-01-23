بلدية أبوظبي تجري مقارنة معيارية مع الأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي – البيان

زار وفد من بلدية مدينة أبوظبي – السجل المركزي – الأرشيف الوطني في أبوظبي، بهدف إجراء مقارنات معيارية، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في الأرشيف الوطني، وتبادل الخبرات فيما يخص سياسات وإجراءات قسم السجل والأرشفة الإلكترونية.

مثل البلدية جاسم محمد الطنيجي رئيس قسم السجل المركزي، وفهد فؤاد بامطرف منسق أول الأرشيف، وأحمد محسن العموي ضابط أول أمن وسلامة في السجل المركزي للبلدية.

وتعكس هذه الزيارات حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة وتبادل الخبرات بهدف توظيفها في تحسين الأداء وخدمة المجتمع.

واطلع وفد البلدية خلال اللقاء على السياسات والإجراءات المتعلقة بـ«الصادر والوارد» في الأرشيف الوطني بهدف الاستفادة منها في تطوير آلية العمل والأداء في السجل المركزي لبلدية مدينة أبوظبي.

كما أجرى وفد البلدية بالتعاون مع ممثلي الأرشيف الوطني مقارنة معيارية بخصوص آلية عمل الأرشيف الإلكتروني والأنظمة الحديثة المستخدمة في الأرشيف الوطني بأبوظبي.

من جانبه، أعرب وفد بلدية مدينة أبوظبي عن تقديره للمستويات المتقدمة والممارسات العالمية التي يتبعها الأرشيف الوطني، وآليات الأرشفة الإلكترونية الحديثة، والخدمات الحضارية التي يقدمها الأرشيف الوطني للشركاء والمتعاملين.

وفي ختام اللقاء قام وفد البلدية بجولة ميدانية تعرف من خلالها على بعض إدارات وأقسام الأرشيف الوطني وإنجازاته ومشاريعه.