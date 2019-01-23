«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رجاء رابيا، القنصل العام الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية، على رأس وفد رفيع من القنصلية العامة الفرنسية في دبي.

حيث استعرض أمام الوفد الفرنسي المبادرات والمشاريع الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة الخمسين إضافة إلى المبادئ الثمانية التي أطلقها سموه، والتي تؤسس لنموذج اقتصادي مستقبلي متفرد ومستدام في تطور الأعمال القائم على استخدام أحدث الابتكارات واعتماد الإبداع في كافة المجالات والقطاعات.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة كل من الدكتور يوسف الأكرف - النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وقد رحب الطاير في مستهل الزيارة بالقنصل العام الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية، مؤكداً الحرص على توطيد علاقات التعاون مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الإمارات.

استراتيجية

وتحدث الطاير أمام الوفد الفرنسي عن استراتيجية الهيئة الشاملة لقطاع الطاقة، وقد ترجمتها إلى استراتيجيات عملية، حيث تعمل على تأمين إمدادات الطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة ليشمل 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأشادت رجاء رابيا بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في ترسيخ ريادة إمارة دبي في مجالات الطاقة المختلفة.