«موارد الشارقة» تنظّم «دبلوم القيادات الحكومية»

المصدر: الشارقة - البيان

تنظّم دائرة الموارد البشرية بالتعاون مع جامعة الشارقة الدبلوم المهني «إعداد القيادات الحكومية» بمشاركة 27 من مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام بمختلف دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة.

ويهدف الدبلوم إلى تزويد المشاركين بالمهارات القيادية والإدارية التي تمكنهم من القيام بفعالية أكثر بمهام الإدارة والإشراف على مختلف جوانب العمل الإداري في الإدارات والأقسام المختلفة التي يشرفون عليها أو يرشحون لقيادتها. بدأ البرنامج يوم الأحد الموافق 20 يناير الجاري وحتى 14 فبراير 2019، ويستمر أربعة أسابيع بمعدل (110) ساعات تدريبية.

كما ترتكز المحاور حول إدارة المعرفة والإبداع والابتكار، و تحليل المشكلات واتخاذ القرارات، والإلقاء والتحدث أمام الجمهور، والسلوك التنظيمي وإدارة التغيير والمخاطر، التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء الحكومي، والتميز المؤسسي، والإدارة المالية الحكومية.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة تركز ضمن خططها وبرامجها التدريبية على تنفيذ برامج ودبلومات في القيادة وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة، لرفع استعداد وجاهزية قيادات الصف الثاني والثالث للقيام بدورها بكفاءة وفعالية في المستقبل.