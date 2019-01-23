«نظافة شواطئنا مسؤولية الجميع» توعية لمرتادي ممزر الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت بلدية مدينة الشارقة أمس حملة توعوية استهدفت مرتادي شاطئ ممزر الشارقة تحت شعار «نظافة شواطئنا مسؤولية الجميع»، ضمن استراتيجتها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وإشراك أفراد المجتمع في القضايا البيئية المختلفة.

وقال ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية: إن الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة ونشر الثقافة والوعي المجتمعي في مجال حماية البيئة يقع على رأس أولويات البلدية وفي صميم خطتها الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها حتى تبقى الشارقة وجهة مثالية للزائرين والسائحين والمقيمين ولكل الباحثين عن الراحة والهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة.

وأكد أن مسؤولية الحفاظ على شواطئ إمارة الشارقة نظيفة وجميلة وخالية من الملوثات ليست مسؤولية فرد أو جهة معينة ولكنها مسؤولية الجميع وتتطلب التعاون وتكاتف الجهود من جميع قطاعات المجتمع.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الحملة يعزز من جهود البلدية التوعوية ويتسق مع دورها الرقابي والتفتيشي والتوعوي المتمثل في الحفاظ على جمالية الإمارة الباسمة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة.