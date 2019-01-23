تخريج الدفعتين الأولى والثانية من «قياديو 2020»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة وطني الإمارات حفلاً سنوياً لتخريج منتسبي الدفعتين الأولى والثانية من برنامج «سفراء وطني الإمارات - قياديو 2020».

وذلك في مسرح كلية دبي للطلاب - كليات التقنية العليا، تحت رعاية وحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية.

وجاء حفل التخريج لهذه السنة تتويجاً لجهود الطلبة المنتسبين للبرنامج، والذين بلغ عددهم 120، حيث شاركوا في برامج زيارات وورش عمل داخل الدولة وخارجها، وتعاونت 5 جهات في تنظيم البرنامج، وهي: وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة وطني الإمارات، ومركز أوبيك للاستشارات والتدريب، وخدمة الأمين، ومركز اليابان للتعاون الدولي جايس.

وتضمن برنامج تدريب الطلبة، 17 برنامجاً تدريبياً تشمل فعاليات وأنشطة متنوعة حول العمل التطوعي، وخدمة الآخر، وترسيخ فكرة عمل الخير، وتعزيز روح الانتماء والإبداع، وتحقيق التمكين الخيري والثقافي والمجتمعي عند الطلبة.

أعمال تطوعية

وقال ضرار بالهول الفلاسي بعد حفل التخرّج: إن طلبة الدفعة الثانية من البرنامج شاركوا في أعمال تطوعية ونظموا سباقات وطوّروا مهاراتهم خلال سفرهم لليابان للتعرف على التجربة التنموية لليابان في مجال نهضة الإنسان، وبناء الدولة، وما حملته في مضامينها من رسائل سامية تستهدف تطوير قدرات الإنسان باعتباره العنصر والمورد الأهم للمضي قدماً في تطوير كافة القطاعات الأخرى.

وأضاف: إن أبرز ما شارك به طلبة الدفعة الثانية في «التجربة اليابانية» مشاركتهم في التحضيرات النهائية لسباق (Cross Country) الذي استضافته ولاية نانونغ بمشاركة أكثر من 2200 متسابق من مختلف دول العالم، وتعرفهم على الموروث الياباني في مجال الفن والتصميم، وانضمامهم لدورات تدريبية عن إعداد قادة المستقبل.

وأكد بالهول أن مؤسسة وطني الإمارات تحرص على دراسة الأفكار والمبادرات قبل إطلاقها وتنفيذها في مؤسسات المجتمع والمقصود بذلك توفير قاعدة من البيانات للتأصيل والمقارنة ووضع النتائج والتوصيات، ولضمان تفاعل الجمهور مع المبادرة أو البرنامج المنفذ.

وتم دراسة مراحل تأهيل الشباب في البرنامج على النحو التالي: الدفعة الأولى سنة 2015-2016، حيث سافر المنتسبون إلى سنغافورة وكان عددهم 22 طالباً وطالبة من كليات التقنية العليا، والدفعة الثانية سنة 2017 وكان العدد المستهدف 60 طالباً و60 طالبة من عمر 15- 17 سنة، وتم إيفادهم إلى مملكة البحرين.

وأشار ضرار بالهول إلى أن مؤسسة وطني الإمارات تهدف من البرنامج إلى تحقيق 10 أهداف وهي تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية لدى الجيل الجديد وتعميق المبادئ والقيم المجتمعية الإماراتية، وصقل القدرات الإبداعية.

تكريم

تم تكريم الجهات المشاركة والمساهمة في تنفيذ برنامج «قياديو 2020» خلال حفل التخريج وهي مواصلات الإمارات، وإكسبو 2020، وخدمة الأمين، بالإضافة لوزارة التربية والتعليم وهيئة تنمية المجتمع.