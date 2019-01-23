«طرق دبي» تفوز بجائزة إقليمية عن تجارب المركبات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على جائزة أقليمية وهي «أفضل مشروع حكومي بالتعاون مع القطاع الخاص»، عن مشروع دليل ممارسة دبي «Dubai Code Of Practice» لتجارب المركبات ذاتية القيادة، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر المرور الخليجي الذي عُقد مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشاد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بحصول الهيئة على هذه الجائزة.

والتي تعكس حرصها على الالتزام بنهجها في تعزيز توجهات قيادتنا الرشيدة بتحويل 25 % من رحلات التنقل إلى ذاتية القيادة بحلول 2030، داعياً إلى تجسيد استراتيجية حكومة دبي في هذا المجال على أرض الواقع عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وإلى تفعيل المزيد من التعاون مع القطاع الخاص على مختلف الصعد، كافة بما يتواكب مع غايات حكومتنا الرشيدة.

جاء ذلك، خلال إهدائه الجائزة من قِبل أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة المواصلات الذكية والمستدامة بالهيئة، بحضور فريق العمل.

تطور

وقال بهروزيان: إن حصولنا على هذه الجائزة يأتي نتيجة إدراكنا أن التطور في صناعة المركبات عموماً وذاتية القيادة بوجه خاص، يعتمد على إجراء عدد كبير ومتنوع من التجارب على هذه المركبات.

ولهذا الغرض أطلقنا دليل ممارسة سياسة التجارب لتوصيف الحد الأدنى المطلوب استيفاؤه من متطلبات الأمن والسلامة في المركبة ذاتية القيادة المراد اختبارها، ومن ثم منح تصاريح للشركات بإجراء التجارب في مناطق محددة «Geo – Fenced Areas» للتحكم في مستوى المخاطر المحتملة.