راشد بن حميد يطّلع على خطة تطوير الخدمات الذكية في بلدية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أهمية تبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين، جاء ذلك خلال اطلاعه على مسودة خطة المشاريع الاستراتيجية لإدارة تطوير الخدمات الذكية 2019 ـ 2021 والتي تصب في تنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في الإدارة بمجال الذكاء الاصطناعي لإسعاد المتعاملين.

واطلع بحضور عبدالرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، ويوسف محمد الشيبة مستشار رئيس الدائرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين، على رؤية وقيم ورسالة الإدارة وإنجازاتها خلال العام الماضي وخطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة.

رؤية طموحة

وذكر رئيس الدائرة أن رؤية الإدارة هي رؤية طموحة تنسجم مع رؤية الدائرة ككل والتي تسعى من خلالها إدارة تطوير الخدمات الذكية لتحقيق السعادة للمتعاملين ورفع رضاهم عن الخدمات المقدمة في الدائرة، وبين سموه أن الإدارة استطاعت تحقيق إنجازات مميزة خلال العام الماضي 2018 حيث بلغت نسبة التحول الرقمي في الدائرة 100% والذي يعد إنجازاً مميزاً.

واستمع لشرح تفصيلي قدمته هالة راشد الطيار مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية عن سعي الإدارة لتتبوأ أعلى المراكز، حيث حصدت الإدارة المركز الأول في جائزة النقوة عن فئتي المعايير والمشاريع عن معيار تكنولوجيا المعلومات ومشروع نظام تصديق.