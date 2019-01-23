الرقابة محور رئيس في عمل المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد سعيد

أكدت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن وصية «راقب نفسك»، ضمن وصايا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، للإدارة الحكومية، هي في قلب دورنا كأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت المهندسة عزة سليمان: عند قراءتي للوصايا، أستحضر دوري وجولاتي الميدانية، والحرص على القرب من المواطنين في مختلف مواقعهم، مضيفة: نحن بصفتنا السلطة الرابعة، نمارس وظيفة الرقابة من خلال أدوات محددة، هي طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو للوزراء، كل في اختصاصه.

والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.

وتابعت: "الرقابة هي مرادف لتطور دولتنا، وما حققناه كان ثمرة الرقابة التي جعلتها قيادتنا جزءاً من مكونات شخصية القائد الحكومي، فما تُطبق عليه الرقابة، يمكن متابعته وتطويره، وما يقاس يمكن الارتقاء به. وفي مختلف الوصايا العشر التي تضمنها كتاب صاحب السمو، نجد ملامح نموذج القيادة الفريد، الذي أصبح علامة فارقة ومدرسة فريدة في القيادة الحكومية".

واختتمت: "وجود دعوة وتوجيه سموه لنا بمراقبة ذاتنا ومسؤولياتنا، هي تكليف متجدد لنا للقيام بدورنا على أحسن وجه، باستحضار كل ما يجب علينا القيام به، بموجب هذا الدور".

من جانبه، أكد مطر بن عميرة الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية الوصية الرابعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والتي حملت عنوان "راقب نفسك"، مشيراً إلى أن حكومة الدولة الرشيدة، تنتهج هذا الأسلوب، لتقييم مؤسساتها عبر ما يسمى بالمتسوق السري، لترى المؤسسات من وجهة نظر العملاء ومستوى تقديم الخدمة.

وذلك سعياً وراء سعادة المتعاملين. وأشار بن عميرة إلى أهمية وضع المسؤولين، مؤشرات ورقابة قوية على المؤسسات التي يديرونها، للتأكد من السير في الاتجاه الصحيح، وترك بصمة واضحة خلال فترة إدارة المؤسسة، من خلال خلق روح التحدي بين فريق العمل، ووضعهم أمام خطة مستقبلية ذات رؤية ثاقبة، لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤسسة.

جودة

ويقيس جودة خدمة العملاء داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العميل، حيث يتعامل المتسوق السري مع المؤسسة كعميل عادي، ثم يقدم تقريراً عن هذه التجربة. ومن ثم تقديم تقارير شاملة بعد التسوق السري، بمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة. ويعتبر التسوق السري، عنصراً أساسياً في عجلة تحسين خدمة العملاء.