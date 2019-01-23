محمد بن زايد: نسعى إلى قاعدة متينة للصناعات الدفاعية بكوادرنا الوطنية

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تسعى إلى بناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية والدفاعية، ترتكز على الكوادر والخبرات والموارد البشرية الإماراتية.

جاء ذلك خلال تدشين سموه منظومة التسليح المتكاملة التي طورتها دولة الإمارات في طائرة «بلاك هوك الهجومية»، من خلال المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة «آمرك». وأعرب سموه عن فخره بالتطور الذي تواصل تحقيقه الصناعات الوطنية الدفاعية، مما جعلها رافداً مهماً للقوات المسلحة الإماراتية، وأشاد سموه بالكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة في مجال الصناعات الدفاعية الدقيقة والحيوية.



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