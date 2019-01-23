ضاحي خلفان يشيد بنتائج فرق عمل الأجندة الوطنية بـ«الداخلية»

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، بالنتائج التي حققتها فرق عمل الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، خلال العام الماضي 2018.

وأكد معاليه مواصلة قيادات الشرطة بوزارة الداخلية بالدولة العمل لتحقيق الريادة وأفضل النتائج على مؤشرات التنافسية العالمية وفق محددات وأولويات الأجندة الوطنية الإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الأولى عالمياً في مستوى الشعور بالأمان، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي صباح اليوم، بحضور اللواء محمد العوضي المنهالي مستشار سمو وزير الداخلية، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، واللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي.

واللواء الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء محمد الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء حماد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي.

والعميد ركن الدكتور علي الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية أمين عام المجلس، والعميد سعيد السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الداخلية، والعقيد الدكتور عبدالله الكعبي نائب مدير عام التنسيق المروري في الداخلية.

تطوير

ناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالسياسات العامة لوزارة الداخلية، واستراتيجية تطوير الأداء، وتحسين بيئة الابتكار والإبداع في كافة قطاعات الوزارة.