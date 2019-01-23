مركز حمدان لمستقبل الاستثمار يطلق «قدرات 2030»

المصدر: دافوس - منى خليفة

في إطار تعزيز ‏جهود الشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وصياغة مستقبل «الاستثمار المؤثر في التنمية»، يعقد «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار» اليوم، ورشة للإعلان عن برنامج «قدرات 2030» بالتعاون مع الجمعية الدولية لهيئات ترويج الاستثمار بحضور لفيفٍ من كبار الشخصيات والمستثمرين العالميين والخبراء من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات وكالات ترويج الاستثمار عالمياً لتسريع وتيرة تطوير وتمويل المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مساهمة «الاستثمار المؤثر في التنمية» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية بحلول عام 2030.

يأتي ذلك على هامش فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي تحتضنه مدينة دافوس السويسرية في دورته التاسعة والأربعين بين 22 حتى 25 الجاري، تحت شعار «العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة».

ويعد هذا الحدث السنوي منصة لتشكيل وجهات النظر ومناقشة التحديات، حيث يجمع باقة من أكبر الرؤساء التنفيذيين، ومحافظي البنوك المركزية، ورجال المال، والمنظمين المؤثرين، وأهم السياسيين، إضافة لوسائل الإعلام العالمية.

منصة استشرافية

ويعمل «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار» تحت مظلة مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حيث أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق المركز في أكتوبر عام 2017.

بهدف تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة، عاكساً بذلك توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خلق منصة استشرافية عالمية للاستثمار، لصياغة مستقبل الاستثمار «المؤثر في التنمية» عالمياً.

بيئة استثمارية

وسعياً لتوفير بيئة استثمارية متطورة، يقدم المركز نموذجاً للشراكة العالمية بما يعزز من ريادة دبي في مواكبة التحولات العالمية نحو الأشكال الجديدة من الاستثمار.

وتعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على بناء شبكة قيمة تضم المختصين من الكوادر الوطنية والإقليمية والعالمية، إلى جانب الشراكة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي والتعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية ومراكز البحوث، لبناء القدرات في الدراسات وتطوير المشاريع وتسهيل تدفق «الاستثمار المؤثر في التنمية» إلى مشروعات التنمية المستدامة.

برامج ذكية

ويعمل مركز حمدان لمستقبل الاستثمار مع عدد من الشركاء الأكاديميين والمهنيين على وضع مؤشر وتطوير برامج ذكية توفر البيانات التحليلية لقياس وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، بما يدعم عملية صنع القرار ووضع السياسات والقواعد التنظيمية ومنح الحوافز لمشروعات الاستثمار في المستقبل.