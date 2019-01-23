شراكة بين «ماجد الفطيم» و«+I.AM» لحلول الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي، دافوس ــ البيان

أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، أمس، خلال منتدى دافوس، دخولها في شراكة مع «+I.AM» شركة التكنولوجيا ومقرها لوس أنجلوس، وستوفر الشركة، التي أطلقها المبتكر والمغني العالمي «will.i.am»، منصة «أوميغا» الخاصة بها.

وهي عبارة عن مساعد صوتي يعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد نقاط التواصل مع عملاء «ماجد الفطيم» بخاصية المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسهم في تطوير تجارب العملاء.

وتعمل منصة «أوميغا»، التي يتوقع لها أن تصبح الموجة التالية من التكنولوجيا المستخدمة في قطاع التجزئة، على إشراك العملاء في تفاعلات حوارية.

وتوفّر التقنية معرفة عميقة لتسهيل تجربة المستخدمين من خلال نقل وتبادل السمات المشتركة عبر العديد من الصناعات والخدمات. ويعالج الحلّ الفجوة المتنامية بين ما يريده المستهلكون من تجربة التسوق الخاصة بهم، ومستوى الرضا عن تجاربهم عبر مختلف المجالات.

وفي ظل الحضور الكبير الذي تحظى به في 20 سوقاً ونشاطها في 14 قطاعاً من بينها التجزئة، والتمويل الاستهلاكي ودور السينما، بدأت «ماجد الفطيم» رحلتها نحو التحوّل الرقمي، بهدف دمج التجارب الملموسة والافتراضية من خلال منتجات وخدمات تسهل تجربة العملاء.

وتطمح الشركة إلى الوصول لمكانة ريادية في الأنشطة الرقمية تضاهي مكانتها المرموقة في الأنشطة التقليدية الملموسة، من خلال إضافة بعد رقمي إلى أعمالها، وتعزيز قدراتها في مجال البيانات والتحليلات. وستسهم الشراكة مع «+I.AM» في تمكين «ماجد الفطيم» من توفير تجارب محادثة مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها.

تكنولوجيا

وفي إطار شراكتها مع «ماجد الفطيم»، أعلنت «+I.AM» عن إطلاق «ائتلاف A.R.C» الذي يضم شركات التجزئة والعلامات التجارية ومزودي الخدمات لتقديم منصة ذات صوت محايد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ويهدف «ائتلاف A.R.C» إلى الاستفادة من التقنيات الصوتية ومواجهة التحديات بصورة جماعية لتوفير تجربة ذكاء اصطناعي على مستوى عالمي للمستهلكين. وتعد «ماجد الفطيم» أول جهة متخصصة في قطاع التجزئة تنضم إلى هذا الائتلاف.

متطلبات العملاء

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمتلك كل من شركتي ماجد الفطيم و+I.AM رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز حياة الأفراد وتجاربهم اليومية من خلال استخدام أحدث التقنيات. وتساعدنا هذه الشراكة على الاستفادة من القدرات الحقيقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

حيث تمكننا منصة «أوميغا» من فهم متطلبات عملائنا بصورة أفضل، وتقديم تجربة تسوق مصممة خصوصاً لكل منهم. إن ما نراه الآن ليس إلا مجرد جزء بسيط من خططنا للمستقبل، حيث نواصل تبنّي التقنيات الرائدة التي تدعم رحلتنا للتحوّل الرقمي في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا».

أتمتة المنازل

ومن خلال هذا التعاون المشترك، سيكون بمقدور «ماجد الفطيم» و«+I.AM» تزويد العملاء بإمكانية الوصول للمرة الأولى إلى أجهزة المستهلكين الذكية التي صممت خصوصاً، من أجل أتمتة المنازل والتحكم في محتوياتها، والتسلية والاتصالات التي تدمج كل منها منصة «أوميغا».

كما عبّر ويليام «will.i.am»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «+I.AM»، عن فخره بالتعاون مع واحدة من أهم شركات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، التي توفر تجارب مميزة في قطاعات التجزئة والترفيه الاستهلاكي.

وأضاف: «نحن على ثقة بأن قطاعي التجزئة والتمويل سيكونان من أكثر القطاعات استفادة من تكنولوجيا منصة «أوميغا» وثورة الحوسبة الصوتية».