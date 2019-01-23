شرطة أبوظبي تحصل على شهادة النظام الإداري المتكامل في كافة قطاعاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عام زايد 2018 بحصول كافة قطاعاتها على شهادة النظام الإداري المتكامل (IMS) كأول مؤسسة شرطية عالمياً تطبق معايير هذا النظام بجميع وحداتها التنظيمية.

وأشاد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بدعم القيادة الرشيدة التي مكنتها من تحقيق هذا الإنجاز المتقدم للوصول إلى مجتمع ينعم بالأمن والسلامة، مؤكداً الالتزام بالرؤية الحكومية في تقديم أرقى الخدمات للمجتمع، لافتاً إلى أن الحصول على هذا النظام يهدف إلى تعزيز المكانة الريادية لشرطة أبوظبي من حيث ضمان تجانس الأداء الشرطي، وكفاءة وفاعلية العمليات، وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وكان مدير عام شرطة أبوظبي تسلم شهادة الاعتماد الدولية من ممثل شركة لويدز ريجستر البريطانية التي تعد إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة «آيزو» الدولية.

وهنأ الشريفي كافة قطاعات شرطة أبوظبي، مشيراً خلال تكريم الفرق العاملة إلى الجهود الريادية التي أثمرت في تحقيق هذا الإنجاز المتقدم الذي يعكس العمل الشرطي الحديث.

ويبرز من المستوى المتميز الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في المجالات الإدارية والخدمية المبتكرة، التي تعتمد على أدوات قياس ذات شفافية عالية، للنهوض بالعمل الشرطي وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال نشر ثقافة جودة الخدمة وكفاءتها، ارتقاءً بالأداء الوظيفي، والحفاظ على مكتسبات الأمن والأمان.

وأوضح المقدم جاسم محمد الهرمودي، مدير إدارة الجودة والتميز في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن النظام الإداري المتكامل المطبق في القيادة العامة لشرطة أبوظبي يشتمل على المواصفات التالية: إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، وإدارة البيئة (ISO 14001:2015)، وإدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001:2007)، وإدارة المخاطر (ISO 31000: 2009)، والمواصفة الشرطية (ISO IWA12:2013).