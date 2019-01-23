«البيان» تطلع على أفضل الممارسات العالمية في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

في إطار التطورات المتلاحقة في دخولها عالم «الذكاء الاصطناعي»، ومواكبتها المستمرة لاستراتيجية دولة الإمارات وخططها، تشارك صحيفة «البيان» اليوم في أحد أضخم المؤتمرات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي والذي ينظم على مدى يومين في مونتريال بكندا، بالتزامن إلى انعقاده في فرنسا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وهولندا، إلى جانب منطقة الشرق الأوسط.

وستطّلع «البيان» في مؤتمر مونتريال على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة مثل النقل، من حيث التنقل على متن قطارات وطائرات المستقبل، والدفاع، والتكنولوجيا الرقمية، من حيث علاقتها بالمعايير الأخلاقية، والمدن الذكية، من حيث وسائل خدمة المواطنين وتحسين الأمن الإلكتروني.

وتمثل مدير التحرير للإعلام الرقمي، آمنة صالح البنا، صحيفة «البيان»، في حضور مؤتمر «مجموعة تاليس» الفرنسية العالمية، الذي يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في أداء المهام الصعبة.

وكانت «البيان» قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن دخولها مرحلة جديدة في إعلام المستقبل عبر تطبيقها تقنيات وبرامج «الذكاء الاصطناعي» على منصاتها الرقمية، لتكون بذلك أول صحيفة عربية تخوض هذا المجال، وتطبق بشكل ملموس شعارها المعلن «فضاء بلا حدود».

وتم تطبيق المراحل الأولى من الخطة عبر إطلاق خاصية «بياني» التي تتيح للقارئ أن يحظى بتجربة شخصية على الموقع، إضافة إلى خاصية «المساعد الافتراضي الصوتي» الذي يتيح التحدث إلى التطبيق وطلب الأخبار صوتياً، كما أعلنت الصحيفة عن مراحل مقبلة بتقنيات إضافية.

وتشارك «البيان» أيضاً في جلسات تدريب مع أفضل المراقبين الجويين الذين يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخبراء في مجال المهمات الاستكشافية لكوكب المريخ، وأيضاً مع خبراء في عمليات التصوير الطبية ومراقبة مستويات الأداء البشري عبر الذكاء الاصطناعي.

ويتنامى اعتماد القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات على الإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، خاصة أنها تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة والرامية إلى تعزيز حضور الدولة كأحد البلدان الرائدة عالمياً بمجال الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات الأساسية، فضلاً عن إنشاء سوق جديدة لهذه التقنيات في البلاد.

الجدير ذكره أن «مجموعة تاليس» هي شركة فرنسية عالمية، تقدم حلولاً تكنولوجية متقدمة في صناعات الأمن والدفاع والطيران والمال والنقل وغيرها، وتضم 64 ألف موظف يديرون أعمالها في 156 بلداً حول العالم من بينها دولة الإمارات، وبلغت عائدات المجموعة في العام 2016 نحو 14.9 مليار يورو.