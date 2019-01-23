«الكرامة للأطفال» الماليزية تفتتح مبنى «القلب الكبير» التعليمي في كوالالمبور

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت مؤسسة «الكرامة للأطفال» الماليزية أول مبنى تعليمي تحت ملكيتها الخاصة باسم «القلب الكبير» في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وذلك بعد حصولها على جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين عام 2018، التي تنظّم سنوياً بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستلامها منحة خاصة بقيمة مليون دولار من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وسيوفر مبنى القلب الكبير فرصاً جديدة لمجموعة كبيرة من اللاجئين والمحتاجين لتلقي الخدمات التعليمية والتأهيلية من خلال مؤسسة الكرامة للأطفال، حيث يتواجد في ماليزيا بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 163 ألف لاجئ من عدة دول، بينهم أكثر من 43 ألف طفل.

وجاء إطلاق مسمى «القلب الكبير» على المبنى التعليمي، الذي يتسع لـ85 – 95 طالباً، تكريماً لجهود مؤسسة «القلب الكبير» الجهة المنظمة لجائزة الشارقة لمناصرة ودعم اللاجئين، التي اختارت العمل على دعم المحتاجين واللاجئين في مختلف بلدان العالم، فباتت واحدة من المؤسسات العالمية المعروفة بجهودها الإنسانية.

ونظمت مؤسسة «الكرامة للأطفال» حفلاً لافتتاح المبنى، شهده وفد ممثل لمؤسسة «القلب الكبير» ومجموعة متطوعين من عدة جهات محلية في إمارة الشارقة.

وقامت مؤسسة الكرامة للأطفال بشراء المبنى بالكامل وتجهيزه من منحة صاحب السمو حاكم الشارقة ويضم ثلاثة أقسام مجتمعية تقدم الخدمات التعليمية والتأهيلية للاجئين والمحتاجين في كوالالمبور.