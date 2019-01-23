لجنة في «الوطني» تناقش سياسة «الاتحادية للمعاشات» وتعتمد خطة عملها

المصدر: دبي - البيان

عقدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة بدبي أمس برئاسة عفراء راشد البسطي عضوة المجلس.

وتم انتخاب سالم عبدالله الشامسي رئيساً للجنة وأحمد يوسف النعيمي مقرراً كما تم اعتماد خطة عمل اللجنة لمناقشة هذا الموضوع.

وتضم اللجنة محمد سالم بن كردوس العامري ومطر سهيل الظاهري وخالد بن زايد ومحمد علي الكتبي وسالم علي الشحي وسعيد صالح الرميثي.

وقال سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة إن اللجنة استعرضت خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث أدخلت العديد من التعديلات على الخطة وتم اعتمادها للبدء بمناقشة الموضوع.

من جهة أخرى، استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.