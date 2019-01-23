حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التعازي في وفاة نيلا النعيمي

المصدر: عجمان - وام

تقبّل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي.

وتقبّل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، التعازي من تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد والوفد المرافق له.

وأعرب تيمور بن أسعد عن صادق تعازيه ومواساته لصاحب السمو حاكم عجمان وآل النعيمي الكرام، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها وآل النعيمي الكرام الصبر والسلوان.

كما تقبّل سموهما من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، والمستشار طارق أحمد الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان ووكلاء النيابة، والدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة «صندوق الفرج»، وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب النائب العام للدولة والمعزون عن صادق العزاء والمواساة لسموهما وشيوخ آل النعيمي، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل واجب العزاء، إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وحمد بن غليطة، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.