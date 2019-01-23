«تنفيذي الشارقة» يصدر قرارات لخدمة المواطنين والمقيمين

المصدر: الشارقة ـــ البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

عقد

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الطيران المدني بشأن إبرام عقد مع المركز الوطني للأرصاد، وأوضح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس الدائرة، أن المركز سيقدم من خلال إبرام هذا العقد عدداً من خدمات الأرصاد الجوية لمطار الشارقة الدولي أو أي مطارات أخرى قد يعهد لدائرة الطيران المدني بالشارقة تشغيلها، وفق عدد من الاشتراطات والقوانين اتفق عليها الجانبان.

اعتماد

واعتمد المجلس المذكرة وما تضمنه العقد المزمع إبرامه بين دائرة الطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد.

كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الإسكان بشأن مشروع قرار اللائحة التنفيذية للدعم السكني، ووجه المجلس الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء حول مواد وبنود مشروعه القرار، تمهيداً لإقراره.

كما اطلع المجلس على مذكرة مقدمة من دائرة البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بشأن الارتقاء بالأعمال الإدارية والخدمات اللوجستية لبلدية مدينة الشارقة، وذلك في إطار حرص البلدية على تقديم أرقى الخدمات ودعم مختلف القطاعات التابعة لها، وتأكيداً على سعيها المستمر لدعم التنمية في كافة المجالات وضمن أعلى المستويات.

كما اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي، والمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2019 بشأن استحداث إدارة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم 4 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

مذكرة

وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اعتمد المجلس مذكرة تفاهم مزمع إبرامها بين أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر، ومذكرة تفاهم أخرى مزمع إبرامها بين أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وجامعة حلوان بمصر.