الاتحاد النسائي العام يناقش «التقاعد الذكي»

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

نظّم الاتحاد النسائي العام في مقره، أمس، جلسة حوارية تحت عنوان «التقاعد الذكي» بالتعاون مع جمعية الإمارات للمتقاعدين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل والجلسات الحوارية التي يضعها الاتحاد النسائي تماشياً مع رؤيته في تمكين المرأة وتعزيز ثقافتها بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية.

وقالت إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك توجّه دائماً بتكثيف هذه الدورات والحوارات بهدف تثقيف المرأة وإطلاعها على كل جديد تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي دشنتها سموها في العام 2015. من جهته أكد العقيد متقاعد فرج إسماعيل فرج، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين، أن ثقافة التقاعد تسهم في بذل مزيد من الجهود.

وتقديم خبرات المتقاعدين في دعم المجتمع، رداً للجميل وحباً ووفاءً لدولة الإمارات، إذ يبقى المتقاعد مكلفاً ما دام يملك القدرة على خدمة وطنه، في ظل احتياجات الدولة لهذه الخبرات المتراكمة، وعدم الجلوس في المنزل، والقيام بدوره في مختلف المجالات وأهمها التطوع، لافتاً إلى أن التقاعد ليس للراحة والكسل.

وقال إن جمعية الإمارات للمتقاعدين تعمل على تزويد الجيل القادم من المتقاعدين بفكر متطور ممتزج باستراتيجية مستقبلية من خلال خبرات موجودة تدعم هذا الفكر بعطائها المستمر الذي تفخر به الدولة وتفخر بمتقاعديها أصحاب الخبرات الذين يشكلون رافداً وداعماً حقيقياً في كل المجالات.

وأضاف: إنه للأسف يوجد تقصير كبير من قِبل الموظف في الإلمام بمفهوم التقاعد وما يترتب عليه، حيث إن هناك أسساً وضوابط يجب أن يُبنى عليها التقاعد حتى يسلك المسار السليم.