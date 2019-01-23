«محمد بن راشد للإعلام» تنظم مسابقة المقابلة الصحفية والفيلم القصير لطلبة الـ 12

المصدر: ■ دبي - البيان

تنظم كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ونادي دبي للصحافة، مسابقة المقابلة الصحفية ومسابقة الفيلم القصير، باللغتين العربية والإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر في مدارس الدولة الحكومية والخاصة، على أن يتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين 28 مارس المُقبل خلال منتدى الإعلام العربي.

وقال علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام: «يحصل الفائز الأول في كل مسابقة على منحة دراسية في كلية محمد بن راشد للإعلام، والفائزون الثلاثة الأوائل تقدم لهم جوائز قيّمة».

وأكد أن المسابقة تهدف إلى كشف المواهب بين الطلبة المقبلين على الجامعة، ودعمهم وصقل قدراتهم التي تؤهلهم للعمل في الميدان الإعلامي.

شروط

ووضعت اللجنة المنظمة شروط المشاركة في كل فئة على حدة، ففي مسابقة المقابلة الصحفية مطلوب من كل مشارك إنجاز مقابلة صحافية مع شخصية بارزة أو شخصية ذات إنجاز، بما لا يقل عن 12 سؤالاً وجواباً، في حدود 1000 كلمة.

ويرفق مع الموضوع صورة للطالب المشارك مع الشخصية التي أجرى معها اللقاء (صورة من اللقاء) وسيرة ذاتية عن الشخصية لا تقل عن 250 كلمة، إلى البريد الإلكتروني nmakansi@aud.edu مع اسم المشارك، رقم الهاتف، الإيميل الخاص واسم المدرسة.

سعادة

وفي مسابقة الفيلم القصير مطلوب من المشاركين إعداد فيلم قصير «فيديو» مدته بين دقيقة وثلاث دقائق بعنوان «السعادة»، أو«التسامح» يكون روائياً أو وثائقياً سردياً، فيديو كليب، حملة توعية عامة، تجريبياً، ويكون التمثيل بأشخاص أو رسوم متحركة، على أن يكون المحتوى مضحكاً أو جدياً، لكن يُشترط أن تكون القصة لها بداية، وحبكة، ونهاية.

يجب على المشارك كتابة وتوضيح الفكرة وراء المعالجة التي قدّم بها موضوع «السعادة» في الفيلم.

تميز

وسيتم تقييم الفيديو استناداً إلى تميز الفكرة، العلاج الإبداعي للموضوع، جودة الصوت والصورة للفيلم، ويجب على المشارك تحميل الفيلم على يوتيوب بتنسيق MP4 H264، كما يجب تسمية الفيديو متضمنا اسم المشارك، اسم (الفيلم)، ومسابقة كلية محمد بن راشد للإعلام، على أن يتم إرسالها عبر البريد إلكتروني eqaddourah@aud.edu و msafa@aud.edu، مع ذكر مسابقة كلية محمد بن راشد للإعلام في موضوع البريد.