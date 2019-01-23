711 % زيادة في عدد زوّار موقع «تنمية المجتمع» خلال 2018

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت إحصائيات وزارة تنمية المجتمع عن تضاعف عدد زوار الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة خلال العام الماضي 2018 مرات عدة، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2017.

ففي عام 2017 بلغ إجمالي عدد زوار الموقع 31.583، وارتفع العدد إلى 224.860 زائراً، أي نحو ربع مليون زائر خلال عام 2018، بزيادة نسبتها 711%، أما عدد الزيارات لصفحة الخدمات عبر الموقع فبلغت 17.362 في 2017 وارتفعت إلى 97.084 في العام الماضي 2018، بزيادة بلغت 559%.

وتوفر وزارة تنمية المجتمع أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، توفر الوقت والجهد على أفراد المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة التنموية، بما يمكّنهم من إنجاز استفساراتهم وتلبية متطلباتهم عن بعد وبنسبة 100%.

وهذه الخدمات تختص بأصحاب الهمم، والأسرة وكبار المواطنين والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الأهلية، حيث يحتوي الموقع الإلكتروني على صفحة خاصة بالخدمات الإلكترونية، لتسهيل إنجاز معاملات المستفيدين.

وتتوزع خدمات الوزارة الإلكترونية على فئات مختلفة، أولها خدمات أصحاب الهمم بخلاف خدمات الرعاية الاجتماعية، وهناك خدمات موجهة لكبار المواطنين.

وتعد «المشاركة الإلكترونية» صفحة تفاعلية تتيح للمتعاملين التواصل مع الوزارة عن طريق تقديم اقتراحاتهم وآرائهم ، أما «البيانات المفتوحة» تحتوي على الإحصائيات والتقارير السنوية التي تهم المختصين والطلاب في مجال التنمية الاجتماعية. ويتيح الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع خاصية تسجيل فيديو بلغة الإشارة لأصحاب الهمم من فئة الصم، بهدف تسجيل استفساراتهم بلغة الإشارة والرد عليها خلال 1 - 5 أيام عمل.