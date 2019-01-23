62 جلسة ناقشت «الصحة والتنمية المستدامة» في منتدى دبي

المصدر: ■ دبي - عماد عبد الحميد

ناقش منتدى دبي الصحي الذي نظمته هيئة الصحة بدبي وامتدت فعالياته على مدار يومين بحضور أكثر من 2500 مشارك، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من المواضيع المتعلقة بصحة الأسرة والمجتمع.

والقوى البشرية العاملة في مجال الصحة، والرعاية الصحية التي تركز على المريض، والصحة العامة، والاقتصاد المستدام، والتكنولوجيا والابتكارات، والشباب والرعاية الصحية (الاستثمار في جيل الشباب).

ابتكارات

وناقش المنتدى خلال 62 جلسة مفتوحة حزمة من القضايا والابتكارات والمبادرات الصحية قدمها 42 متحدثاً، حيث ركزت الجلسات على أهمية ربط الصحة بأهداف التنمية المستدامة، والتوازن بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة أثناء النزاعات،.

والتنبؤ بالأمراض السارية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتأمين والتمويل الصحي، والتحديات في مواجهة ترشيد الإنفاق، والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات في القطاع الصحي، والتحولات في عالم الصحة الرقمي ومستقبل التكنولوجيا والوظائف، والابتكار في صحة المرأة.

كما ناقش المنتدى التغيرات البيئية في مجال التوقعات الصحية، والحوسبة الكمية في مجال الرعاية الصحية، ومؤشر اللياقة الصحية في دبي، وتقنية بلوك تشين لتنظيم الرعاية الصحية، ونظام إدارة أداء المنشآت الصحية في دبي، وبرامج الوقاية وأنماط الحياة الصحية، والتعليم الطبي المبتكر، والتطبيب عن بعد.

والاستثمار الصحي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعليم المستمر للصيدلة، وتحسين الممارسة السريرية من خلال الحوسبة السحابية، والابتكار في مجال تقنيات البلوك تشين واستخداماته في قطاع التأمين، وتطبيقات الذكاء.

قدرات

واستعرض معالي غسان حاصباني نائب رئيس الوزراء وزير الصحة اللبناني خلال جلسة حوارية الجهود والإمكانات المختلفة التي يتمتع بها القطاع الصحي في لبنان وقدرته الفائقة على استيعاب اللجوء السوري الذي وصلت أعداد النازحين خلاله إلى ما يقارب نصف عدد سكان لبنان، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي أولته لبنان للحفاظ على الصحة والسلامة العامة وتوفير وإدارة الخدمات الصحية في البلاد بكل كفاءة واقتدار، والعمل المستمر لتحسين الصحة العامة للسكان والتصدي للأمراض المختلفة.

كما استعرضت معالي ك. ك. شايلاجه وزيرة الصحة والعدالة الاجتماعية في ولاية كيرلا بالهند، الجهود التي قامت بها الولاية في مجال إدارة الكوارث وخطط إعادة إعمار القطاع الصحي بعد فيضانات كيرلا عام 2008م.

كما تحدث كل من هدى الهاشمي مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للاستراتيجية والابتكار بدولة الإمارات، ومارك بيرسون نائب مدير العمالة والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول التوازن بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية.

استراتيجيات

وتطرّق المشاركون في المنتدى إلى استراتيجيات الصحة النفسية والإعاقات البدنية والنفسية والعقلية، والتجارب التصميمية لأصحاب الهمم، وغيرها من المحاور المتعلقة بأهمية التطوير والاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة أصحاب الهمم.

كما شهد المنتدى، للمرة الأولى على مستوى القطاع الصحي في الدولة، أعمال ( هاكاثون دبي الصحي)، الذي امتدت مناقشاته وحواراته لمدة 30 ساعة متواصلة، ركّز خلالها على بحث جميع الموضوعات والقضايا المتصلة بأصحاب الهمم، وذلك وفق أنظمة الرعاية المتكاملة التي تتبناها مدينة دبي وتعمل الهيئة على تنفيذها.

وتضمنت فعاليات المنتدى منصة خاصة لعرض آخر الابتكارات والتقنيات الذكية، إضافة إلى معرض مفتوح شاركت به 20 شركة استعرضت خلاله آخر التقنيات والابتكارات العالمية في المجال الصحي.

تعزيز

تعتزم هيئة الصحة في دبي تنفيذ برنامج تعزيز الصحة النفسية في المدارس الخاصة بالتعاون مع هيئة المعرفة. وأكدت فرح عقل أخصائي تحليل استراتيجي في الهيئة، أن هناك خطة ل تقديم خدمات الصحة النفسية ، بعد نجاح التجارب التي وأشارت إلى أن مرض الاكتئاب والإدمان والتوتر الأكثر انتشاراً.