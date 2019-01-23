بحث التعاون بين الشارقة وفنلندا في التعليم والتنمية

المصدر: ■ الشارقة - البيان

استقبلت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة وفداً رفيع المستوى من مدينة أولو الفنلندية، لبحث فرص التعاون والعمل المشترك في مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واستعراض آفاق الاستثمار الثنائي بين الشارقة وجمهورية فنلندا.

وزار الوفد، الذي ضم 21 مسؤولاً حكومياً وعدداً من ممثلي كبرى الشركات الفنلندية، ست دوائر محلية حكومية في الشارقة، كما عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع الوفد ملتقى للأعمال بين الجانبين، استعرضت خلاله آفاق التعاون الثنائي.

تطور

وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة: «تتزامن استضافتنا لشركائنا من الجمهورية الفنلندية مع التطور والنمو الكبير الذي شهدته مؤخراً العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وفنلندا، التي شهدت سلسلة من الزيارات المتبادلة، وتم بحث سبل الارتقاء بآليات التعاون وتبادل الخبرات والتأسيس لمشاريع مشتركة ومتنوعة في البلدين».

ترجمة

وأشار الشيخ فاهم القاسمي إلى أن اللقاء مع الوفد الفنلندي يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الهادفة إلى إنشاء شبكة من العلاقات الحكومية الحيوية بين الشارقة وفنلندا، وترجمةً لدور الدائرة في تعزيز مكانة الشارقة الاجتماعية والاقتصادية على الخريطة العالمية، في ظل تنامي الاهتمام بالإمارة من قبل الشركات الكبرى والسياح والطلاب الأجانب من شمال أوروبا.

حيث شكّلت زيارة الوفد فرصة أمام المؤسسات والجهات الحكومية في الشارقة لاستعراض مشاريعها.

ريادة

وتنسجم أهداف هذه الزيارة مع السياسة التي تنتهجها الإمارات وفنلندا بغية تنويع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تطوير النظم التعليمية وريادة الأعمال، حيث شهد اليوم الأخير من الزيارة تنظيم ندوة خاصة حول التعليم وأهمية الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى عقد اجتماع تم تخصيصه لمناقشة النظم التعليمية وتبادل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب التعليمية في كلا البلدين.

كما تم خلال اللقاء المشترك تسليط الضوء على الجهود المكثفة التي تقوم بها الإمارة لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والأدوات والوسائل التي تطورها لتعميم مبدأ التعلم مدى الحياة.

استعراض

وبدورهم استعرض عدد من خبراء التعليم الفنلنديين، التجربة التعليمية الفنلندية المتميزة، كما سلّطوا الضوء على نظام التعليم الذي تنتهجه الدولة خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج ما قبل المدرسة، فضلاً عن برامج التدريب المهني والتعلم مدى الحياة التي تقدمها فنلندا لمواطنيها.