مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة ينضم إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، بهدف تزويد موظفي المستشفى ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فيما وقعها عن طرف مستشفى الشيخ خليفة التخصصي الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية، بحضور منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من موظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما.