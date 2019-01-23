إطلاق الدورة الثانية لـ«المدارس الخضراء» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، الدورة الثانية لمبادرة المدارس الخضراء، والتي تم بدأت مع مستهل العام الدراسي الحالي، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بربط استراتيجية الإمارة برؤية الإمارات 2071 وتحقيق الأجندة الوطنية في الاستدامة.

وكشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة، لـ«البيان» عن استهداف إعادة تدوير 30 طناً من مدارس الإمارة خلال العام الجاري.وأشار خلال إطلاق المبادرة، على مسرح جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، إلى أن المبادرة تستهدف استقطاب 50 مدرسة مشاركة مقارنة بـ 34 للدورة الأولى، لإعادة تدوير 30 طناً من المواد القابلة لإعادة التدوير من مدارس الإمارة مقارنة بـ 23109 كيلوغرامات تم إعادة تدويرها العام الماضي.

وزيادة عدد المحاضرات التوعوية لطلاب المدارس إلى 200 محاضرة مقارنة بـ 100 محاضرة في الدورة الأولى، واستقبال 130 زيارة مدرسة لمحطات إعادة التدوير مقارنة بـ83 زيارة. وأكد الحمادي، أن المبادرة توضح العلاقة المهمة بين التعليم والاستدامة وهما ركنان أساسيان لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

لافتاً أن مبادرة المدارس الخضراء تم إطلاق دورتها الأولى في أكتوبر 2017، وهي مبادرة مشتركة بين دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة ممثلة في مؤسسة إدارة المخلفات، وبالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية.

توعية

وأضاف: تهدف المبادرة إلى تحقيق نسبة التوعية البيئية في المدارس إلى 50% مقارنة بـ 30% خلال الدورة الأولى، ضمن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة على المدى الطويل لضمان تعليم الطلاب والمعلمين في جميع أنحاء الإمارة بالممارسات البيئية المستدامة.