بحث التعاون في المجال الدفاعي بين الإمارات وكازاخستان

المصدر: أستانا - وام

التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان أسكار جوماغالييف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعات العسكرية والجوية الفضائية في جمهورية كازاخستان بحضور العميد راشد علي المحرزي الملحق العسكري لدولة الإمارات في أستانا.

وبحث الجانبان طبيعة العلاقات الثنائية والعسكرية وعلى وجه التحديد مجال الصناعات الدفاعية وسبل تنميتها وتطويرها بين البلدين، إضافة إلى استعراض مجالات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية والفضاء بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان. وتطرق الطرفان إلى أهمية معرض آيدكس 2019 الذي سيعقد في شهر فبراير في العاصمة أبوظبي.