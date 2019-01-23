33 مليون درهم تكلفة «مسيرة القافلة الوردية» من 2011

المصدر: الشارقة - البيان

«56 ألف فحص مجاني.. 300 ألف ساعة عمل تطوعي.. و33 مليون درهم تكلفة إجمالية».. بهذه الأرقام نستطيع تلخيص نتائج عمل القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

منذ انطلاق مسيرتها في العام 2011، التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان.

إنجازات وعطاء

وبتتبع خطى المسيرة على صعيد العمل الإنساني طيلة ثمانية أعوام، استقطبت المسيرة أكثر من 600 كادر طبي، و770 متطوعاً، و492 فارساً، إلى جانب الإداريين، كما استقبلت عشرات الآلاف من أفراد المجتمع لإجراء الفحوصات المجانية، حيث تجاوزت ساعات العمل التطوعي الإجمالي أكثر من 300 ألف ساعة تطوع.

وأجرت «القافلة الوردية» 56667 ألف فحص سريري مجاني، تبلغ قيمة الفحص الواحد 250 درهماً، بإجمالي تجاوز 14 مليون درهم، كما أجرت 2232 فحصاً مجانياً بالأشعة الصوتية، حيث تبلغ تكلفة الفحص الواحد 1000 درهم بإجمالي 2 مليون و232 ألف درهم.

واستفاد من فحوصات الماموجرام المجانية التي أجرتها المسيرة 16 ألفاً و462 شخصاً، بتكلفة تبلغ للفحص الواحد في العيادات الخارجية 1000 درهم، ليصل إجمالي تكلفة الفحوصات منذ انطلاق المسيرة 16 مليوناً و462 ألفاً، وإجمالي تكلفة الفحوصات المجانية مجتمعة نحو 33 مليون درهم ( 32860750 درهم)، عمل عليها المتطوعون لأكثر من 311646 ساعة.

كوادر طبية متطوعة

وشهدت «القافلة الوردية» تطوع 83 كادراً طبياً سنوياً، عملوا لمدة 11 يوماً بواقع 15 ساعة في اليوم، وبإجمالي 165 ساعة عمل للشخص الواحد طيلة أيام المسيرة، حيث وصل عدد الكوادر الطبية المتطوعة 664 شخصاً قدموا 13695 ساعة تطوع خلال المسيرة الواحدة، بإجمالي 109560 ساعة تطوع على مدى ثماني سنوات.

كما استقبلت منذ انطلاقها 770 متطوعاً، عمل كل منهم لمدة 11 يوماً، بواقع 14 ساعة في اليوم، و154 ساعة خلال المسيرة، وبإجمالي 118580 ساعة تطوع، بذلوا خلالها جهوداً كبيرة، أسهمت في نجاح جهود المسيرة، وتيسير برنامج الفحص والتوعية والمسير.