تفاهم بين «زايد الإنسانية» و«صقر الخيرية»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مذكرة تفاهم مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية في رأس الخيمة، في إطار حرص الطرفين على بناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بينهما في مجالات العمل الخيري.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وأحمد راشد صوفه الزعابي، المدير العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، في مقر المؤسسة في أبوظبي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر وسبل التعاون والتواصل بين الطرفين، وتبادل الخبرات وبناء علاقات شراكة فعّالة بين الطرفين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة، فضلاً عن تبادل الرأي والمشورة لدعم ومساندة جهود التطوير المؤسسي لكلا الطرفين.

وصرح حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهودنا الرامية لتعزيز أواصر التعاون مع الجهات الخيرية في الدولة في سبيل توسعة الأعمال الخيرية، ومضاعفة الجهود المشتركة لتقديم المساعدات لأكبر عدد ممكن من المحتاجين بمختلف دول العالم».