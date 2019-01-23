استمرار توزيع كسوة الشتاء للاجئين السوريين

المصدر: أبوظبي - البيان

تُواصِل فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع كِسوة الشتاء في الأردن ولبنان ومصر واليونان والعراق، وذلك لتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية للاجئين السوريين بتكلفة تبلغ 15 مليون درهم ليستفيد منها مليون لاجئ سوري.

ويأتي برنامج كسوة الشتاء امتدادًا للمبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة تجاه اللاجئين، واستمرارًا لجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تجاه اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم بالدول التي تستضيفهم سواء داخل المخيمات أو خارجها.

ويشارك فريق من متطوعي الهلال بتوزيع المساعدات الشتوية للاجئين السوريين والتي تتضمن البطانيات والملابس الشتوية وأجهزة التدفئة والأحذية الشتوية إلى جانب الطرود الغذائية ومواد التنظيف الصحية ومستلزمات الأطفال، كما يعمل فريق من المتطوعين الأطباء على تقديم العون الشتوي السريع للنساء والأطفال وكبار السن والمرضى الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، بسبب تقلُّبات المناخ في مناطق وجودهم في تلك الدول.