طحنون بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والد كردوس العامري ووالدة حمد النيادي

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صباح أمس، واجب العزاء إلى كردوس عبدالله كردوس عبيد العامري، في وفاة والده وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الخالدية بمدينة العين.

كما قدم سموه واجب العزاء إلى حمد محمد حمد بن يروان النيادي وإخوته، في وفاة والدتهم وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة فلج هزاع المنيزلة في مدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وعدد من المسؤولين.