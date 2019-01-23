طقس صحو إلى غائم جزئياً في معظم مناطق الدولة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وفي صباح اليوم على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيان له: إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 08:02 والثاني عند الساعة 21:16، وفي بحر عُمان سيكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والمد الثاني عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 17:19 والثاني عند الساعة 06:05.