«الصحة» تُطلق «بادري ولا تترددي» للكشف عن سرطان الثدي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أولى حملاتها التوعوية والوقائية لعام 2019 للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت شعار «بادري ولا تترددي»، بدءاً من مستشفى صقر بإمارة رأس الخيمة.

وجاء إطلاق حملة «بادري ولا تترددي»، استناداً إلى استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تحرص على رفد مجتمع دولة الإمارات بخدمات صحية متكاملة وشاملة ومتميزة ومبتكرة لضمان وقاية المجتمع من الأمراض، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021»، وتعزيزاً لثقافة الكشف المبكر كونه إحدى أولويات الأجندة الوطنية.

استراتيجيات

وتم إطلاق هذه الحملة بناءً على عدد من الاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها الوزارة لخفض معدلات الوفيات من السرطان، وتعزيز الوعي والتمكين الصحي بأهمية الكشف المبكر عن مختلف أنواع مرض السرطان، التي يُمكن الوقاية منها أو اكتشافها مبكراً، ما يؤدي إلى التدخل العلاجي السريع، إضافة إلى تعزيز خدمات الدعم المجتمعي.

مبادرات

وتستهدف الحملة إجراء الفحوصات لجميع السيدات اللاتي يبلغن من العمر 40 سنة وما فوق، وخصوصاً اللاتي لم يقمن بإجراء الفحص منذ أكثر من عامين.

وقال الدكتور يوسف السركال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات: «إن إطلاق حملة «بادري ولا تترددي» واحدة من مبادرات الوزارة الموجهة للسيدات في الدولة خلال «عام التسامح»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

كما تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء المسرّعات الحكومية بهدف تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وضمن جهود تطبيق المسرع الحكومي المتعلق بالمؤشر الوطني لخفض وفيات أمراض السرطان».

من جانبها، قالت الدكتور منى عبيد العيان استشاري جراحة عامة وجراحة ثدي، رئيس قسم الجراحة في مستشفى صقر الحكومي:

«إن مرض السرطان يُعدّ أحد أسباب الوفيات في دولة الإمارات، ويعدّ سرطان الثدي المرض الأكثر شيوعاً من نوعه بين نساء العالم، كما يُعد السبب الأول للوفيات الناجمة عن مرض السرطان عند النساء، لافتة إلى أنه أحد السرطانات التي يمكن الشفاء منها إن تم اكتشافها مبكراً».