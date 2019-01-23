«حمدان الطبية» تنظم «يوم الأمراض النادرة»

المصدر: دبي ـ البيان

تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بالتعاون مع جمعية الإمارات للأمراض النادرة مسابقة يوم الأمراض النادرة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف المسابقة إلى توعية الطلبة بالأمراض النادرة، وتشجيع البحث والاستكشاف في مجال الصحة.

كما سيتم التحكيم في هذه المسابقة من قبل اللجنة المنظمة يوم الخميس الموافق 14 فبراير المقبل لاختيار الفائزين، وسيتم الإعلان عن النتائج وكيفية التكريم لاحقاً.

وقال مشعل الحمادي رئيس جمعية الإمارات للأمراض النادرة «تعتبر فعالية يوم الأمراض النادرة من أهم الفعاليات التي عمل على إدارتها مجموعة نشطة من المنظمين المختصين في السنوات الثماني الماضية وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي».

ومن جانبه قال عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية «حرصت «الجائزة» على دعم فعالية يوم الأمراض النادرة على مدار 9 أعوام، إيماناً منها بأن نشر هذا النوع من التوعية بين المدارس والتي لاقت تفاعلاً ملموساً في الأعوام الماضية مهم جداً للتعريف بهذه الأمراض».