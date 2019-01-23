رسالة دكتوراه بـ«إقامة دبي» تقرأ في القيادة المبتكرة لمحمد بن راشد

قدم الرائد الدكتور سعيد خليفة عيسى بن حرمش المنصوري من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رسالة الدكتوراه بعنوان «من الصحراء إلى المدينة»، تقرأ في القيادة المبتكرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون أول كتاب إلكتروني مطبوع في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية يسرد قصص إبداعات سموه وسيرته في القيادة.

من جانبه أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي أن الإدارة تنفذ خططها التدريبية المتلاحقة بتطوير واستثمار العنصري البشري وإعداد الكفاءات العاملة لديها، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتمثل باستثمار العنصر البشري الذي يعتبر أولوية مطلقة. دبي - البيان