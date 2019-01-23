3 ملايين قطعة مقلدة ضبطتها شرطة دبي العام الماضي

تمكّنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من ضبط 3 ملايين قطعة مقلدة لعلامات تجارية شهيرة.

وذلك في 290 قضية مختلفة خلال العام الماضي، وكان أبرزها قضية الأبواب الثلاثة التي زادت فيها قيمة المضبوطات عن مليار درهم وقضية هواتف أبل المقلدة التي تم ضبط فيها 11 ألفاً و 700 قطعة مقلدة من الهواتف ومستلزماتها وبطاريات الكمبيوتر المحمول والتي زادت قيمتها على 3 ملايين درهم.

علامات شهيرة

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن قيمة المضبوطات تجاوزت ملياراً و 349 مليون درهم، ضبط على أثرها 299 شخصاً من جنسيات مختلفة كانوا يروجون لهذه البضائع والتي تنوعت بين الحقائب والساعات والأكسسوارات والإلكترونيات والأحذية، وهي البضائع التي تلقى رواجاً كبيراً لكونها من العلامات الشهيرة.

وأوضح أن البضائع المقلدة يتم فحصها في المختبرات الجنائية التابعة لشرطة دبي ويتم مقارنتها بالعلامات الأصلية حفاظاً على حقوق البائع والمستهلك وأصحاب العلامات التجارية المسجلة والمرخصة،.

مشيراً إلى أن البضائع المقلدة تضر بالمستهلكين لافتقارها الجودة وربما يصل بها الأمر لتهديد سلامتهم خصوصاً في ما يتعلق بالبضائع الإلكترونية التي تشكل خطورة على المستهلك بسبب افتقارها مواصفات الأمن والسلامة، كما تضر هذه السلع اقتصاد الدولة وأصحاب العلامة التجارية الأصلية.

92 %

ولفت العميد الجلاف إلى أن تقليد العلامات التجارية استحوذ على النسبة الأكبر من عدد القضايا التي تم التعامل معها خلال العام الماضي وبنسبة تخطت 92% بواقع 264 قضية من أصل 290 قضية، فيما حلت قضايا مخالفة الأوامر السامية «القانون» ثانياً بواقع 20 قضية، وتلاها بلاغات حقوق المؤلف ب6 قضايا، مؤكداً أن شرطة دبي تحرص على جمع المعلومات والتعامل مع البلاغات لضبط المتهمين في هذه القضايا.

وأِشار إلى أن شرطة دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم بحملات على مدار العام، بهدف المحافظة على حقوق الملكية لأصحاب العلامة التجارية الأصلية، ومنع انتشار البضائع المقلدة.