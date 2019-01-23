شرطة أبوظبي تعزز مفهوم التسامح لدى طلبة «مدرسة زايد الثاني»

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شرطة أبوظبي فعاليات متنوعة خلال اليوم المفتوح في مدرسة زايد الثاني تحت شعار «تسامحنا سعادة» لإسعاد الطلبة وتعزيز مفهوم التسامح لديهم.

ونظم الفعاليات قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه في إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومستشفى ميد كلينك.

واستعرضت مديرية المرور والدوريات دورية الأطفال، وإدارتي الدوريات الخاصة، فريق الخيالة والدراجة النارية، والتفتيش الأمني k9 فريق الكلاب البوليسية، في ما نظمت اللجنة الرياضية مسيرة تحت شعار «تسامحنا سعادة»، وأجريت مسابقات رياضية للطلاب وتوزيع الجوائز عليهم.