طائرات «درونز» و«فانتوم» وفرق تكتيكية تثري «إنترسك»

المصدر: ■ دبي - البيان

اختتم معرض ومؤتمر إنترسك للأمن والسلامة 2019 الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، أعمال دورته 21.

حيث استمرت الفعاليات في قطاعات الأمن الوطني والشرطة ومكافحة الحرائق والإنقاذ والصحة والسلامة المهنية والذكاء الاصطناعي وتأمين إكسبو دبي 2020 في المنطقة على مدى ثلاثة أيام، إذ كان النجاح العنوان الأبرز لنوعية المشاركات حسب أندرياس ركس، مدير المعرض.

ومن أبرز الابتكارات النوعية التي أثرت المعرض طائرة الهيدروجين من دون طيار «الدرونز» الأولى من نوعها على مستوى شرطة دبي، وكذلك طائرة فانتوم التي تستخدم في تأمين الفعاليات وتصوير الأماكن المرتفعة، فضلاً عن تحدي الإمارات العالمي للفرق التكتيكية «SWAT».

أحدث التقنيات

وشهدت قاعات المعرض أعداداً كبيرة من الزوار التجاريين وصانعي القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين حرصوا على زيارة المعرض للتعرف إلى أحدث التطورات في الخطط والتكنولوجيا الأمنية.

وتم إطلاق أحدث التقنيات المستخدمة في خدمات مكافحة وإنذارات الحرائق ومستلزمات السلامة على هامش معرض ومؤتمر إنترسك، إضافة إلى مناقشة قضايا رئيسية عن الذكاء الاصطناعي والخطط الخاصة بمستقبل الأمن، التأهب للطوارئ والاستجابة لها، والتخطيط الأمني لمعرض وفعاليات إكسبو 2020 وغيرها من المواضيع الأخرى التي تناولها المعرض.

مشاركة نوعية

بدوره زار اللواء عبدالله خليفة المري المعرض، وأشاد اللواء المري بمشاركة شرطة دبي النوعية في انترسك 2019، مؤكداً حرص القيادة على استخدام أحدث التقنيات في عملياتها الشرطية والميدانية، ومنها مشروعات طائرات بلا طيار«الدرونز»، كونها تُسهل على أفراد الشرطة القيام بالمهام اليومية التي تقع على عاتقهم.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة كل الحرص على الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة.

وقد اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في فعاليات المعرض، حيث شهدت منصات القيادة العامة لشرطة دبي إقبالاً كبيراً من قبل الزوار الذين اطلعوا على أحدث الابتكارات والخدمات في مجال تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

فيما قدم أفراد الشرطة شرحاً إلى الزوار حول أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية وأهمها مركز الشرطة الذكي الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، والطائرات بدون طيار والسيارات الفارهة.

ابتكارات نوعية

ومن بين أبرز الابتكارات النوعية التي كشفت القيادة العامة لشرطة دبي خلال المعرض عنها، تأتي طائرة الهيدروجين من دون طيار «الدرونز» الأولى من نوعها على مستوى شرطة دبي، وتعتمد على الهيدروجين في عملياتها التشغيلية وتستطيع الطيران لمدة تزيد على 3 ساعات متواصلة، تستخدم في استطلاعات المناطق الجبلية والبحرية والمسوحات والمراقبة الأمنية.

كما استعرضت شرطة دبي درونز (M210) التي تستخدم لأغراض تأمين الفعاليات والحركة المرورية وتغطية الحرائق، وتتميز بهيكلها الذي يستوعب ثلاثة كاميرات تصوير ومراقبة، أما درونز (إكسبير 2) فتستخدم في تأمين الفعاليات وتصوير الحركة المرورية وتتميز بالمرونة، وكذلك طائرة فانتوم التي تستخدم في تأمين الفعاليات وتصوير الأماكن المرتفعة.

فضلاً عن درونز (M200) التي تستخدم في تأمين الفعاليات وتغطية الحرائق والحركة المرورية.

منصة ريادية

وأعلنت شرطة دبي خلال منصتها عن تحدي الإمارات العالمي للفرق التكتيكية «SWAT». الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع وزارة الداخلية الإماراتية، خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2019.

كما استعرضت شرطة دبي مشروع عيون إلى جانب استعراض جميع الخدمات الذكية المتوفرة على تطبيق شرطة دبي وفِي مركز الشرطة الذكي SPS. وقدمت شرطة دبي، جديد إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كتاب «قصتي.. خمسون قصة في خمسين عاماً»، لكبار الزوار وكبار ضباط القيادة.

أحدث التقنيات

من جانبه زار وفد شرطة رأس الخيمة برئاسة اللواء على عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وضم العميد عبد الله علي منخس، نائب مدير عام العمليات الشرطية والعقيد ركن يوسف بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة معرض إنترسك للأمن والسلامة.

واطلع وفد شرطة رأس الخيمة من إدارة المعرض على أحدث المعدات والتقنيات والابتكارات التي تم التوصل إليها في مجال صناعات الأمن والسلامة، وقال اللواء على عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة.

في ختام الزيارة إن الدولة شهدت الفترة الأخيرة زيادة المعارض المتخصصة في الأمن والسلامة لأهمية قطاع الأمن والسلامة، حيث كان الشرق الأوسط من أوائل المتبنين للتكنولوجيا، وأعتقد أن الإمارات أظهرت حجماً وحرصاً على استثمار أقوى من معظم الدول الأخرى.