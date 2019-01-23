تبادل خبرات بين شرطتي دبي وأبوظبي

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

اطّلع وفد من شرطة دبي على تجربة شرطة أبوظبي في عدد من مجالات العمل الشرطي، والأساليب المعتمدة والوسائل الحديثة المستخدمة لديها. وتعد الزيارة ضمن نطاق عمل مجلس الريادة الأمني، في التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

مناقشة

وكان العميد حميد سعيد العفريت، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، التقى الوفد برئاسة المقدم عبدالله مبارك، رئيس قسم السلاح والذخيرة بشرطة دبي، وبحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستمع الوفد إلى شرح من النقيب عبدالله سلمان الهنائي، رئيس قسم السلاح والذخيرة في إدارة المشتريات والمستودعات بقطاع المالية والخدمات، عن الإجراءات والتطبيقات المستخدمة، وأساليب في إنشاء قواعد البيانات المركزية.