1484 مستفيداً من برامج تأهيل «إصلاحية رأس الخيمة» في 2018

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قال العميد يعقوب يوسف أبوليلة، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة: «بلغ عدد المستفيدين من برامج الإصلاح والتأهيل التي نظمتها المؤسسة العقابية والإصلاحية خلال عام 2018 مجموع 1484 مستفيداً، فيما تنوّعت المبادرات التطويرية لتشمل تنظيم 13 معرضاً، و10 ملتقيات، و36 برنامجاً ضمن مبادرة «بين أُسرتي» التي تُعنى بالنزلاء وأسرهم وقد بلغ عدد المستفيدين منها 1510 مستفيداً خلال العام المنصرم».

وأكد العميد يعقوب يوسف أبوليلة أنه حرصاً من شرطة رأس الخيمة على تفاعل النزلاء وإشراكهم في الرأي لطرح أفضل المقترحات والحلول المبتكرة التي من شأنها تطوير شؤونهم وشؤون بيئتهم داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية فقد تم تخصيص 9 صناديق لتقديم المقترحات حتي يتمكن النزلاء من تقديم الطلبات والشكاوى من داخل العنابر الداخلية، حرصاً على توفير حياة كريمة لهم، علاوةً على تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت الذي يقضونه داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية.

وأثنى العميد يعقوب أبو ليلة على سعي وزارة الداخلية إلى تأهيل المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة ودعمها بالإمكانيات والتوجيهات اللازمة.