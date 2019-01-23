«الإمارات للدراسات» يهدي «زايد للرعاية الأسرية» إصدارات عن مسيرة القائد المؤسس

المصدر: العين - البيان

أهدى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية «دار زايد للرعاية الأسرية» بمدينة العين مجموعة من أحدث إصدارات المركز المتعلقة بسيرة ومسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال لقاء نبيل صالح الظاهري، المدير العام للدار، أول من أمس، وفداً من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتضمنت الإصدارات خمسة صناديق حوَت إصدارات عام زايد و100 نسخة من كتاب «بقوة الاتحاد: صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. القائد والدولة»، و100 نسخة من كتاب «مسيرة زايد.. بناء الإنسان وتأسيس البنيان»، و100 نسخة من كتاب «منهج الشيخ زايد في بناء دولة الاتحاد»، و100 نسخة من كتاب «ملامح الاستراتيجية القومية في النهج السياسي لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأعرب مسؤولو «دار زايد للرعاية الأسرية» عن شكرهم لمسؤولي المركز على هذه المبادرة، وأكدوا أهمية الدور البارز الذي يقوم به المركز في خدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.