عبدالله النعيمي يبحث ومدير «منظمة الاتصالات الساتلية» التعاون في التدريب

المصدر: لندن - وام

بحث معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع معين أحمد، المدير العام للمنظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة «IMSO»، دور المنظمة الفاعل في مجال الإشراف على مزودي خدمات الاستغاثة والسلامة البحرية «GMDSS»، من أجل تعزيز التنافسية بين مزودي الخدمات الأخرى.

وتطرق معاليه - خلال اللقاء الذي جرى ضمن زيارته مقر المنظمة بالمملكة المتحدة - إلى التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات المرتبط بعمليات البحث والإنقاذ، في إطار منظومة خدمات الاستغاثة والسلامة البحرية، وهنأ معين أحمد بمناسبة إعادة تعيينه مديراً عاماً للمنظمة لفترة جديدة.

من جهته، تقدم المدير العام للمنظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة بالشكر والتقدير لمعاليه على الزيارة.

وأشاد بالدور الفاعل والإيجابي للدولة، من خلال عضوية اللجنة الاستشارية للمنظمة «IMSO Advisory Committee» والمكونة من 42 عضواً التي تم انتخابها خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة.