60 إصداراً لـ«إسلامية دبي» في 2018

المصدر: دبي - البيان

أصدرت إدارة البحوث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أكثر من 60 إصداراً عام 2018، استهدفت من خلالها جمهـور القراء من الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة، وبعض الأبحاث ذات الحاجة المجتمعية المتعلقة باستشراف المستقبل كالمنهج التربوي الإسلامي والاقتصاد الإسلامي.

إضافة إلى أكثر من أربعين بحثاً علمياً لمعالجة بعض الجوانب العملية الأكثر تأثيراً في المجتمع، ولا سيما تلك التي تشترك مع التشريع الإسلامي كعلوم الاقتصاد والاجتماع والفلك والقانون، إضافة إلى علاجها موضوعات تخدم رؤية دبي 2020 لتطوير السياحة، كمفهوم السياحة العائلية وأحكامها الاقتصادية ونوازلها المستجدة، وبعض الممارسات العالمية في هذا المجال.

وكذلك الفنون والعمارة والمتاحف والطباعة الثلاثية الأبعاد والفرص الاستثمارية في هذه المجالات في ضوء الاقتصاد الإسلامي، ومفاهيم حماية الملكية الفكرية للآثار الإسلامية والمتاحف والتشريعات الإسلامية المقترحة.ولتلبية تلك الحاجات المجتمعية الملحة، استكتبت إدارة البحوث مجموعة من العلماء البارزين والباحثين الموهوبين على المستوى الأكاديمي العربي والإسلامي لتقديم أبحاثهم في هذه المجالات، من خلال إقامة بعض المؤتمرات العالمية لمناقشة المستجدات في الاقتصاد الإسلامي.

وتسعى إدارة البحوث، من خلال جهودها وإصداراتها، إلى خدمة قضايا الإسلام والمسلمين والمعرفة والبحث العلمي، في إصدارات مستنبطة من أصول الشريعة الإسلامية، تعتمد على الدراسات الجادة التي تساير احتياجات العصر.