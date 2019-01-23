بلدية رأس الخيمة تطلق اشتراطات المباني الخضراء 29 الجاري

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن إطلاق برنامج «بارجيل» لاشتراطات المباني الخضراء في رأس الخيمة، 29 يناير الجاري في قاعة المؤتمرات بفندق ومنتجع باب البحر بجزيرة المرجان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن المبادرة تعد الأولى من نوعها في إمارة رأس الخيمة، لدعم النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وإنشاء منظومة المباني الخضراء، للحفاظ على البيئة، حيث تُعد إمارة رأس الخيمة من المدن الصديقة للبيئة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ويستهدف البرنامج توفير الطاقة بنسبة 30%، وتوفير المياه بنسبة 20%، ورفع توليد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2040.

وأضاف: يُعتبر برنامج «بارجيل» من أهم برامج استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تتماشى مع استراتيجية الطاقة 2050 والخطة الوطنية لتغير المناخ في الإمارات.