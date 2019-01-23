90 ألف طلب لمركبات الأجرة في مواصلات عجمان

المصدر: عجمان - وام

قال عمر محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة في عجمان إن مركز التنسيق والتحكم استقبل 90 ألف طلب من مستخدمي مركبات الأجرة خلال عام 2018 بزيادة 34% عن العام الماضي.

وأكد أن الأرقام تشير إلى تنامي عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة بشكل عام وهذا يعود إلى مضاعفة الجهود لتوسعة جميع سبل التواصل من أجل نيل رضا المتعاملين وتلبية رغباتهم من خلال تطوير البنية التحتية تماشياً مع رؤية عجمان 2021.

وأضاف أن منطقتي مصفوت ومزيرع شهدتا تنامياً غير مسبوق في استخدام مركبات الأجرة بنسبة عالية جداً وذلك للجهود التي بذلت في نشر التوعية والزيارات المستمرة للمنطقة.