«مرور دبي» تبحث سبل تعزيز التعاون مع «توتال»

المصدر: ■ دبي - البيان

رحّب العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بحاتم نسيبة، رئيس توتال للاستكشاف والإنتاج في دولة الإمارات، والوفد المرافق له، مشيداً بالجهود التي تقدمها شركة توتال التي تعد من الشركات الداعمة والراعية للحملات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور بإطلاقها على مدار العام.

وفي بداية حديثة رحب العميد سيف المزروعي بحاتم نسيبة، مؤكداً أن هذه الزيارة تندرج تحت إطار توطيد علاقات التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة الذي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيزه، ومد جسور التعاون والشراكة مع مختلف الجهات بهدف تقديم أفضل الخدمات.

برامج

واستعرض العميد سيف المزروعي، خلال اللقاء الذي حضره العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعقيد حمود سعيد العامري، مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية، وأسماء قصيبات، نائب المدير العام لتوتال، وموزة الظاهري، مدير المسؤولية المجتمعية، مهام الإدارة وبرامجها التوعوية، وإجراءات السلامة المرورية، وآليات العمل في الإدارات الفرعية.

وبرامج تنظيم الفعاليات والحملات المرورية، والبرامج التوعوية المرورية، والخدمات المقدمة لأفراد الجمهور، والدور البارز الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.