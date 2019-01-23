الملتقى الثاني للرؤية المستقبلية للحدائق بأبوظبي يركّز على الحلول الذكية

المصدر: أبوظبي – البيان

انطلقت أمس أعمال الملتقى الثاني للرؤية المستقبلية للحدائق والمنتزهات الترفيهية في أبوظبي، تحت رعاية وتنظيم بلدية المدينة.

وذلك في مسرح البلدية بشارع الشيخ زايد بن سلطان، حيث يستمر الملتقى على مدار يومين، تحت عنوان (أثاث الحدائق والحلول الذكية)، ويشارك فيه العديد من الشركاء الاستراتيجيين والشركات المتخصصة بتأثيث الحدائق والخبراء في هذا المجال.

وتخلل اليوم الأول من الملتقى العديد من المحاضرات والفعاليات، كما تم افتتاح معرض المنتجات الخاصة بالحدائق والذي أقيم على هامش الملتقى.

وفي كلمة خلال افتتاح أعمال الملتقى، أكد المهندس عيسى المزروعي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية الاستمرار في عقد هذه الملتقيات التي من شأنها تعزيز الرؤية التطويرية والمستقبلية والتي تؤهلنا لإيجاد وترسيخ بنية تحتية ترفيهية على أعلى المستويات ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.

منظومة

وأضاف المزروعي أن قيادتنا الحكيمة تحرص على تعزيز منظومة البنى التحتية العصرية والحديثة بهدف إسعاد المجتمع وتأكيد ريادة أبوظبي وضواحيها كمدينة ذات سمات عالمية تتوافر فيها أرقى المرافق الخدمية وخصوصاً الترفيهية منها.

مشيراً إلى أن ملتقى هذا العام يؤكد على جدية ومثابرة البلدية من أجل إدخال الرؤية الذكية في أشكال واستخدامات أثاث الحدائق والخروج من الأنماط التقليدية للحدائق وأثاثها ومستلزماتها ودخول عالم الإبداع بشأن تأثيث الحدائق برؤية جمالية إبداعية غير عادية.

الأمر الذي يعكس الفلسفة والسياسة التطويرية للحدائق والمنتزهات الترفيهية بما يثمر إيجاباً على مستوى رضا المجتمع، من خلال تحويل الحدائق إلى أيقونات فنية ذات أثاث مميز يعكس السمات الجمالية لأبوظبي، ويجعل من ارتياد الحدائق بحد ذاته تجربة مدهشة وجاذبة.

وأكد المزروعي على أهمية تبني المزيد من الأفكار الابتكارية والحلول الذكية التي تحول حدائق أبوظبي ومنتزهاتها إلى نموذج عالمي في الخدمات والملحقات ومرافق الترفيه والاستجمام.

وأكد حرص البلدية على الاستفادة من مخرجات هذا الملتقى وتوظيف الأفكار الإبداعية من أجل تطوير فلسفة تأثيث الحدائق لتعكس جماليات أبوظبي ومرافقها الترفيهية، وقدرتها على إسعاد المجتمع، وتوفير مرافق ذات معايير عالمية من حيث الخدمات والأثاث الموجود في الحدائق وبالوقت ذاته تشكيل منظومة من اللوحات الجمالية التي ترسخ قيمة وسمة أبوظبي كونها من أجمل مدن العالم.

معايير

وعلى الصعيد ذاته تنفذ بلدية مدينة أبوظبي وتطور الكثير من الحدائق والمنتزهات تطبيقاً لمعايير استراتيجية التنمية المستدامة في أبوظبي، من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة، ويأتي التوجه نحو إدخال نمط ذكي خاص بأثاث الحدائق بهدف الخروج من القالب السائد والتقليدي والانتقال إلى أشكال مبتكرة وإبداعية وتفاعلية خاصة بأثاث الحدائق.

وذلك عن طريق الاطلاع على أفضل التقنيات في مجال تأثيث الحدائق وفقاً لرؤية ذكية ومتطورة، ولمواكبة آخر المستجدات في هذا المجال، وللتعرف على المعايير والمواصفات المتبعة لتحسين ضبط جودة أثاث الحدائق ومستلزماتها الخدمية.

تكريم

حرصت بلدية مدينة أبوظبي خلال أعمال الملتقى على تكريم الشركاء الاستراتيجيين والجهات التي ساهمت في تنظيم الملتقى والمشاركين فيه تعبيراً عن تقديرها لجميع الجهود التي أسهمت في إنجاح تنظيم الملتقى.