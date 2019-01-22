توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وفي صباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في بيان له اليوم ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 30 كم/ساعة ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 08:02 والثاني عند الساعة 21:16 ..وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والمد الثاني عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 17:19 والثاني عند الساعة 06:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 14 90 40

دبي 24 15 90 45

الشارقة 24 14 90 45

عجمان 25 15 85 50

أم القيوين 25 12 85 45

رأس الخيمة 23 13 85 55

الفجيرة 23 16 65 35

العين 23 11 95 40

ليوا 24 10 95 35

الرويس 20 11 90 50

السلع 21 13 85 45

دلما 21 16 70 40

طنب الكبرى 21 17 70 40

طنب الصغرى 21 17 70 40

أبو موسى 21 17 70 40