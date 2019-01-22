محمد بن زايد يعرب عن فخره بالتطور الذي حققته الصناعات الوطنية الدفاعية

المصدر: وام

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منظومة التسليح المتكاملة التي طورتها دولة الامارات في طائرة " بلاك هوك الهجومية "من خلال المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة " آمرك ".

حضر التدشين سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة عددا من الشيوخ والمسؤولين والحضور في مجلس قصر البحر.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره بالتطور الذي تواصل تحقيقه الصناعات الوطنية الدفاعية مما جعلها رافدا هاما للقوات المسلحة الإماراتية.

وأشاد سموه بالكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة في مجال الصناعات الدفاعية الدقيقة والحيوية.. مؤكدا سموه أن الدولة تسعى إلى بناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية والدفاعية ترتكز على الكوادر والخبرات والموارد البشرية الإماراتية.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور من قائد مجموعة الطيران ومدير المشروع التطوير ومن الرئيس التنفيذي لـ "أمرك" .. على أهم المواصفات والتطوير الذي أجرته قيادة الطيران المشترك على منظومة التسليح في طائرة " البلاك هوك الهجومية " لحمل أنظمة تسليح متكاملة من الصواريخ بأنواعها الموجهة حراريا وبالليزر والمضادة للدروع والرشاشات متعددة الاغراض ليصبح هذا النموذج الاكثر تقدما وتطورا في فصيلة طائرات البلاك هوك.

وتم ادراج منظومة التسليح المتكاملة على طائرة البلاك هوك الهجومية لتفي بالمتغيرات والمتطلبات التي تشهدها ساحة القتال والعمليات الحربية.

ويعمل المشروع على تطوير قدرات طائرة البلاك هوك بما فيها تطوير نظام التسليح للطائرة وتحويلها إلى طائرة هجومية قتالية بالإضافة إلى مهامها العملياتية الأخرى.

ويعد هذا المشروع الأول في المنطقة وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في المركز العسكري للإصلاح والعمرة "أمرك" حاصلين على حقوق الملكية الفكرية والامتياز لهذه التكنولوجيا المتطورة في العالم.. مما يؤهلها لتسويقها وانتاج منظومات مماثلة لكافة الزبائن المحتملين.

وتم إلى الآن تطوير عدد 6 طائرات في" امرك" الشريك الاستراتيجي للقوات المسلحة وجاري العمل على تطوير اعداد اضافية لتكون" امرك" الإماراتية الشركة الرائدة عالميا في تجهيز طائرات البلاك هوك الهجومية لدخول العمليات العسكرية.

واجتازت منظومة التسليح المتكامل على طائرة" البلاك هوك الهجومية " سلسلة من اختبارات جوية وأرضية وتجارب ميدانية تحاكي عمليات حية لضمان سلامة وأمان ميكانيكا عمل المنظومة ودقة التصويب ورمي الأهداف لتكون في أعلى مستويات الجاهزية ومواصفات الجودة.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في العالم الذي يتم من خلاله تطوير أول طائرة بلاك هوك ذات مهام قتالية وهجومية.