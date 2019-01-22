تنويه مهم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الحركة المرورية في شارع اليلايس بالجزء الواقع بين شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، ما زالت مغلقة من شارع الإمارات باتجاه مجمع دبي للاستثمار وذلك نتيجة تجمع المياه في الموقع.

وبالنسبة لمستخدمي شارع اليلايس، أفادت الهيئة بافتتاح الحركة المرورية جزئيًّا من بعد تقاطع دوار شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع اليلايس، لتوفير مداخل ومخارج إضافية لسكان مجمع دبي للاستثمار 2، وفتح حركة الالتفاف إلى الوراء للراغبين في العودة إلى شارع اليلايس.

وتتقدم الهيئة بالشكر لمستخدمي الطريق على تعاونهم، وتدعوهم إلى استخدام الطرق البديلة مثل شارع الامارات أو شارع الشيخ محمد بن زايد أو شارع إكسبو للوصول إلى الوجهة المطلوبة.

وتؤكد أن الجهات ذات العلاقة تبذل قصارى جهدها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية في أسرع وقت ممكن.