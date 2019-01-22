30 خدمة ذكية تُلبي متطلبات المستفيدين في وزارة تنمية المجتمع

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت إحصائيات وزارة تنمية المجتمع عن تضاعف عدد زوار الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة خلال العام الماضي 2018م مرات عدة، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2017، ففي العام 2017 بلغ إجمالي عدد زوار الموقع 31.583، وارتفع العدد إلى 224.860 زائراً، أي نحو ربع مليون زائر خلال العام 2018، بزيادة نسبتها 711%، أما عدد الزيارات لصفحة الخدمات عبر الموقع فبلغت 17.362 في 2017 وارتفعت إلى 97.084 في العام الماضي 2018، بزيادة بلغت 559%.

وتوفر وزارة تنمية المجتمع أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، توفر الوقت والجهد على أفراد المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة التنموية، بما يمكّنهم من إنجاز استفساراتهم وتلبية متطلباتهم عن بعد وبنسبة 100%. وهذه الخدمات تختص بأصحاب الهمم، والأسرة وكبار المواطنين والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الأهلية، حيث يحتوي الموقع الإلكتروني على صفحة خاصة بالخدمات الإلكترونية، لتسهيل إنجاز معاملات المستفيدين، كما يحتوي على وسائل التواصل المعتمدة للرد على استفسارات وملاحظات المتعاملين بالإضافة إلى الدعم الفني لإتمام الحصول على الخدمات المقدمة.

وتعكس هذه الخدمات النوعية، الدور الفعّال للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة تنمية المجتمع في التواصل مع المستفيدين، حيث يحتوي الموقع على جميع الخدمات ذات الأولوية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وتتوزع خدمات الوزارة الإلكترونية على فئات مختلفة، أولها خدمات أصحاب الهمم التي تتضمن: إصدار بدل فاقد / تالف لبطاقة أصحاب الهمم، تجديد بطاقة أصحاب الهمم، إصدار ترخيص مراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم غير الحكومية، تجديد ترخيص مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم غير الحكومية، التسجيل في مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومنصة توظيف أصحاب الهمم.

أما خدمات الرعاية الاجتماعية فيشمل: طلب مساعدة اجتماعية، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بشأن المساعدة الاجتماعية، طلب المشاركة في برنامج "إعداد"، تقديم طلب المنحة، تفاصيل التحديث الدوري للمساعدة، طلب المشاركة في العرس الجماعي. فيما توفر خدمات الأسرة: طلب تسويق منتج، ترخيص مكتب استشارات أسرية، تجديد مكتب استشارات أسرية، طلب استشارة أسرية.

وهناك خدمات موجهة لكبار المواطنين وتوفر: إصدار بطاقة "مسرّة"لكبار المواطنين الإماراتيين، تسجيل كبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، تسجيل كبار المواطنين في الوحدة المتنقلة. أما المؤسسات الأهلية فمن نصيبها خدمة إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي.

وتعد "المشاركة الإلكترونية" صفحة تفاعلية تتيح للمتعاملين التواصل مع الوزارة عن طريق تقديم اقتراحاتهم وآرائهم التي يتم حصرها وتحليلها لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، وذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وبوابة (شارك.امارات) ضمن الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات، والدردشة الفورية والذكية، واستطلاعات الرأي ومركز الاتصال (800623). وجميعها تعتبر أدوات رئيسية في عملية التحسين والتطوير المستمرة للخدمات.

و"البيانات المفتوحة" صفحة تحتوي على كافة البيانات من الإحصائيات والتقارير السنوية التي تهم المختصين وطلاب الجامعات والدراسات العليا في مجال التنمية الاجتماعية. أما "المركز الإعلامي" فيعرض المواد الإخبارية والمستجدات والفعاليات والمبادرات التي تنفذها الوزارة. كما يحتوي على معرض للصور والفيديو، ورسائل توعوية، وإصدارات الوزارة، وأجندة للفعاليات. ويوفر أيضاً صفحة لتحميل المواد الإعلامية. وهناك خدمة "اتصل بنا" التي تُمكّن المتعاملين من الحصول على جميع بيانات التواصل الخاصة بالوزارة من خلال هذه الصفحة التي تحتوي على عناوين الوزارة، أرقام الهواتف، البريد الإلكتروني، خريطة الموقع الجغرافي لجميع المراكز التابعة للوزارة.

وفي ما يخص وسائل التواصل عبر الموقع الإلكتروني، يمكن للمتعاملين من جميع فئات المجتمع الحصول على إجابات لاستفساراتهم وملاحظاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني، من خلال عدد من قنوات التواصل، أبرزها: "الدردشة الفورية الذكية" وهي قناة تواصل جديدة للمتعاملين تهدف إلى تسريع الإجراءات وأتمتتها، حيث يقوم المجيب الآلي بالرد على استفساراتهم وتقديم الدعم الفني اللازم لهم طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. في حين أن "الدردشة الفورية" قناة تواصل أخرى تأتي في إطار السعي لإيجاد أفضل الخدمات للمتعاملين، إذ أنه في حال لم يتم الرد على الاستفسارات عن طريق الدردشة الفورية، يتم تحويل المتعامل إلى أحد موظفي سعادة المتعاملين لتقديم الخدمة المطلوبة.

ويتيح الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع خدمة تواصل معنا بلغة الإشارة (بالإشارة)، وذلك لضمان أفضل الخدمات لجميع فئات المجتمع، حيث تم توفير خاصية تسجيل فيديو بلغة الإشارة لأصحاب الهمم من فئة الصم، بهدف تسجيل استفساراتهم بلغة الإشارة والرد عليها خلال 1 - 5 أيام عمل كحد أقصى. كما يمكن للمتعاملين الوصول لموقع وزارة تنمية المجتمع، بسهولة عبر استخدام الحواسيب أو الهواتف الذكية، كما يتوفر رابط الموقع جميع شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة (فيسبوك، تويتر، انستغرام)، ويُقدّم الموقع أيضاً خدمات مميزة تسهّل وتسرّع في إنجاز المعاملات للمستفيدين، منها: "مترجم لغة الإشارة" وهذه الخدمة تقوم بالترجمة الفورية للنصوص عبر الموقع الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) التابعة للوزارة، باستخدام شخصية ثلاثية الأبعاد، والتي تساعد المستفيدين من أصحاب الهمم على مواكبة آخر المستجدات والحصول على الخدمات بكل سهولة.

وضمن خدمة "تصديق الوثائق" يمكن للمستفيدين التحقق من الوثائق الرسمية والتدقيق على مدى صحتها، باستخدام تقنية "البلوك تشين"، دون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت للذهاب الى الجهات الرسمية.

ويعد الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع (www.mocd.gov.ae) منصة رئيسية للتواصل مع جميع فئات المجتمع، تمنح المتعاملين إمكانية طلب الخدمات التي تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة. وتحتوي صفحة الخدمات على نماذج طلب الخدمة التي يتم تعبئتها وإرسالها إلكترونياً، وتتضمن كل خدمة، المعلومات الخاصة بها من الإجراءات والأحكام والشروط.